La desgarradora discusión que abre una brecha entre Manolita y Lola: "Dejaste de ser su madre cuando renunciaste a ella"

Manolita cree que Lola debe seguir con su vida y no contarle nada a Malena. Ahora que ha confesado su mayor secreto, se ha abierto una brecha entre madre e hija. Los Gómez aún están en shock y no entienden que Lola no les pidiera ayuda cuando se quedó embarazada y, sobre todo, no pueden creer que renunciara a su hija.

En casa, aprovechando que estaban a solas, Manolita le ha aconsejado a su hija que se marche unos días a Mánchester para alejarse de sus problemas, pero a Lola no le ha hecho ninguna gracia. "Por muy lejos que me vaya, las cosas no van a cambiar. Mi hija me necesita y yo también a ella", le ha dicho.

Manolita le ha preguntado a Lola cómo va a actuar con Malena y ahí ha empezado la discusión. "Ella ha crecido con unos padres que la quieren y no va a renunciar a ellos por ti", le ha advertido Manolita.

Además, le ha reprochado todas sus mentiras para acercarse y ganarse la confianza de la niña: "La abandonaste y la dejaste en un orfanato. Legalmente no eres nada de esa criatura, solo te digo la verdad".

Al escuchar sus duras palabras, Lola ha cargado cruelmente contra su madre. En ese momento, Manolita ha cortado la discusión, provocando un mayor distanciamiento entre ellas.