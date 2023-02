Hugo confiesa a Ciriaco sus sentimientos por Rocío: “Me vuelve loco, no sé cómo comportarme”

Hugo está sentado en un banco de la Plaza de los Frutos para descansar de sus estudios cuando llega Ciriaco. El farmacéutico comenta que Rocío le está ayudando, y al joven Gómez no se le escapa una: “Estás completamente pillado”.

Hugo no lo niega, es más, ¡se lo confirma! “Está siendo muy difícil no decirle nada o no lanzarme a darle un beso”, le dice el farmacéutico. Hugo y Rocío pasan todo el día juntos, y el exfutbolista no encuentra el mejor momento para expresarle sus sentimientos, pero tampoco quiere marear a su compañera y amiga.

Aun así, Hugo se siente celoso de un antiguo novio de Rocío, con la que no tiene nada. ¡Y él nunca había sido celoso! “Parezco un crío, me tiene totalmente cambiado el paso”, confiesa Hugo, a lo que añade que Rocío le vuelve loco y que no sabe cómo comportarse cuando está cerca de ella.

Hugo está hecho un lío, quiere tener cerca a Rocío, pero también mantener la distancia con ella. Ciriaco le insiste que deje atrás sus preocupaciones, que ya basta de excusas y le diga la verdad.

“Las excusas y mentiras, por muy buenas que sean, tienen las patas muy cortas y causan más problemas”, le dice Gómez. ¿Le hará caso Hugo y se lanzará?, ¿le dirá a Rocío todo lo que siente por ella?