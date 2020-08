Las frases más memorables de Luisita y Amelia

Más información Descubre #Luimelia

Descubre #Luimelia Revive la historia de amor de Luisita y Amelia

"Tú no me has empujado a nada, no me has obligado a nada. He sido yo, sola y contra todo pronóstico se ha enamorado de ti como una loca, Amelia. Yo nunca antes me había enamorado de una mujer ni siquiera me había fijado nunca en una mujer. A mí jamás me ha salido bien una relación con hombre y mira que lo he intentado. ¿Sabes por qué? porque siempre me ha faltado algo, tú y todo el rato tú. Tú y solo tú Amelia..."

“Lo nuestro es imparable”

“Que no hablemos de la tristeza no significa que se vaya a ir”

"Amelia no es una persona importante, Amelia es LA persona importante papá. Y lo ha sido y lo será siempre"

Luisita se derrumba ante el rapapolvo de Marcelino: “No puedo volver a despedirme de Amelia” | antena3.com

"¿Sabes lo que he pensado?, que si dos mujeres pudiesen concebir hijos estoy segura que habría sido esta noche"

“Toda la vida es poco para estar a tu lado”

"Ojalá pudieras verte como yo te veo"

"Yo quiero que tú seas mi destino", “El destino es un lugar donde la medida de tus sueños llega donde alcanza tu imaginación”, "Tú eres mi sueño"

“La orientación sexual de las personas no es política, es humanidad”

"Nunca hubiese imaginado que mi primera vez sería tan bonito y con una mujer"

"Quiero ser valiente y ser feliz, y mi felicidad es Amelia"

"No me imagino estar con otra mujer que no sea Luisita"

"Vamos a despertar juntas todos los días"

"Prefiero seguir en la cárcel a fingir lo que no soy"

"Por un beso tuyo soy capaz de lo que sea"

"Eres más de lo que podría imaginar"

"Aquí estoy, sobreviviendo sin ti"

¿Todavía no eres PREMIUM? Con la suscripción podrás ver contenidos originales y exclusivos como ‘#Luimelia’, adelantarte a la emisión de tus series como ‘Amar es para siempre’ ¡y todo sin publicidad! Hazte PREMIUM por solo 2,99€/mes.