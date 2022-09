Esto es todo lo que ha ocurrido esta semana en ‘Amar es para siempre’

La semana de los personajes de ‘Amar es para siempre’ ha estado marcada por la tragedia, por momentos muy duros e intensos, y a ciertas adversidades que, desgraciadamente, a veces nos tiene reservada la vida. ¡Ponte al día con todo lo que ha pasado en la Plaza de los Frutos!

La confesión de Andrea

Andrea acudía a su casa desesperada y en shock. Sus manos, llenas de sangre, no hacían presagiar nada bueno a Nieves, su madre.

¡Ana Mari, la exnovia de Ciriaco, ha muerto! Y Andrea tiene la culpa: aunque de primeras se reunieron para charlar acerca de cómo surgió el amor entre ella y Ciriaco, y que Andrea nunca quiso entrometerse entre ellos, la conversación se fue de las manos y Andrea acabó empujando a Ana Mari por las escaleras, perdiendo la vida.

Andrea no puede con la culpa y le confiesa todo a su madre, quien decide ayudarla. Tiene un plan para desviar la atención de su hija, y hará que todas las sospechas se centren en Ciriaco.

La enfermedad de Visi

La vida de Visi dio un vuelco cuando supo que algo no andaba bien: un cáncer amenaza su vida.

En un principio solo se cuenta a Benigna, guardando silencio absoluto frente al resto de vecinos y amigos, pero ha decidido revelarle a sus seres queridos y más cercanos su situación.

Visi revela con total naturalidad que tiene cáncer, y recibe el apoyo incondicional de sus amigos. Eso sí, la mujer les ha pedido a todos un favor: que le acompañen en este viaje de incertidumbre, y que todos acepten como ha hecho ella todo lo que pueda llegar a pasar.

Ahora, Visi tiene la dura misión de contárselo a Sebas, su gran amor. A sus amigos les ha pedido cautela, ya que quiere ser ella quien se lo diga.

La ruptura entre Rocío y Restituto

La vida de Rocío también ha cambiado por completo. La farmacéutica, perdidamente enamorada de su prometido Restituto, ha visto cómo sus sueños se han hecho añicos de la noche a la mañana.

Restituto ha estado últimamente muy raro, y Rocío lo achacaba a los nervios previos a la boda, pero su prometido le ha confesado una infidelidad de hace tres meses.

Rocío no da crédito. Él le asegura que no significó nada y que no cambia nada porque él la quiere, pero la farmacéutica decide romper todos los lazos con Restituto. ¡Se cancela la boda!

El regreso de Lorenzo Bravo

Nadie podía esperar la vuelta tan repentina de Lorenzo Bravo. El afamado actor regresaba a la Plaza de los Frutos para volver a tomar las riendas personalmente del King’s.

Y lo primero que ha hecho ha sido reencontrarse con Benigna, su vieja amiga y más devota y fiel seguidora. Aunque con ella se ha mostrado más reservado, ha sido con Quintero con quien ha desvelado los verdaderos motivos de su vuelta a Madrid.

Resulta que Lorenzo Bravo ha sufrido una historia de desamor en San Francisco. El actor encontró en la ciudad norteamericana el sitio ideal para empezar desde cero junto a Henri, un chico joven y guapo londinense, pero descubrió que este le estaba engañando con otro hombre.

Lorenzo ha vuelto con el corazón roto, pero con muchas ganas de hacerse cargo de su negocio, ya que considera al King’s como la llave de su futuro.

La detención de Ciriaco

La repentina muerte de Ana Mari ha caído como un jarro de agua fría para la Plaza de los Frutos. Una nueva muerte sacude el barrio, pero en especial a Ciriaco, su expareja, que encuentra consuelo en los brazos de Andrea.

En medio del duelo, el cuerpo de Policía irrumpe en la casa de los Gómez Sanabria. Buscan a Ciriaco, quien no encuentra ni un momento de paz: ¡es detenido como el presunto asesino de Ana Mari!

El comisario Luján encontró en la escena del crimen pruebas incriminatorias que apuntan a Ciriaco, por lo que detienen al joven hijo de los Gómez Sanabria, que no pueden hacer nada salvo ver, impotentes, cómo la policía se lo lleva esposado.