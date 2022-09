Capítulo de hoy de 'Amar es para siempre'; 13 de septiembre de 2022: el éxito es un trabajo constante

Marcelino ha pillado a Ciriaco y Andrea besándose en la Plaza de los Frutos. El tabernero se ha quedado completamente en shock. ¡Menudo disgusto se ha llevado!

Pelayo se ha enfadado mucho con Benigna por venderle el local de ‘Benivisión’ a doña Paz, para que montase su farmacia en la Plaza de los Frutos. Además, le ha dejado caer que se ha marchado del barrio en el que estaba porque ningún vecino la soportaba.

Quintero está atravesando un pequeño bache. El abogado está en trámites de divorcio con su mujer, Teresa, y se ha llevado una sorpresa bastante desagradable.

El matrimonio ha mantenido una conversación telefónica en la que ella le ha manifestado que no está de acuerdo con el convenio de divorcio porque no le beneficia. ¿Venderá su casa?

La inauguración de 'Supermercados Sanabria' no ha sido como esperaban. La competencia ha aprovechado la presencia de todo el barrio para difundir bulos acerca del nuevo negocio, como que no se cumplen los requisitos sanitarios, que han tenido una plaga sospechosa, que no vende productos frescos…

