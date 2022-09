Antonio José se cuela en ‘Amar es para siempre’ y adelanta lo que está por venir: “Espero que lo disfrutéis”

La nueva temporada de ‘Amar es para siempre’ está a punto de arrancar y viene con renovadas tramas y nuevos personajes que pondrán patas arriba la Plaza de los Frutos.

La cabecera de la serie también se ha renovado y Antonio José ha cogido el testigo de Chenoa.

El cantante se ha colado en el set de ‘Amar es para siempre’, donde nos ha confesado, tras una divertida charla con Pelayo, qué significa para él poner voz a la nueva sintonía. “Ha sido todo un honor. Me hace mucha ilusión y estoy disfrutando de esta experiencia tan bonita que me han dado la oportunidad de vivir”, ha resaltado.

Tal y como hemos podido ver en el making of de la grabación de la canción, Antonio José ha contado con la ayuda de Pablo Mora (Lagarto Amarillo). “Me ha dado las herramientas para hacerlo posible. Estoy muy contento porque me he sentido muy arropado, dejar mi esencia ha sido muy fácil”, ha afirmado.

El artista ha desvelado algo que le hace mucha ilusión: hará un cameo en la serie. “Es mi primera vez como actor y espero que a todo el mundo le guste muchísimo”, ha compartido.

Además, Antonio José nos ha cantado en exclusiva el estribillo de la nueva canción. ¡Dale al play y disfrútalo!