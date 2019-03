MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1544

Luisita se ha enfrentado a su madre muy duramente por no permitirle que la mientan ni que se escape de casa para dormir con Amelia. Luisita no entiende el porqué no puede vivir su amor y María le hace ver que su madre solo quiere lo mejor para ella, Amelia también le hace ver que las cosas deben hacerse de otra manera. Luisita tiene una nueva idea, irse a vivir con Amelia.