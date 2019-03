MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1539

Gabriel se presenta en el cuarto de Natalia para seguir con sus amenazas bajo su actitud fría y calculadora: "Aunque te fueras al fin del mundo yo te encontraría y te trairía de vuelta.Eres el amor de mi vida", Natalia le suplica "deja que me marche, si me quedo encerrada aquí vas a conseguir que te odie" pero Gabriel no está dispuesto a escuchar ni una súplica de Ana López.