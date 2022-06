La vida de Carmen corre peligro: Uriarte destapa su despiadado plan en una llamada

Uriarte quiere seguir con su venganza hasta el final y, tras haber conseguido encerrar a Carmen en un centro de salud mental, ahora quiere acabar con su vida.

El doctor Vidal hizo un informe psiquiátrico falso, a petición de Uriarte, y, tal y como los espectadores de la serie han podido escuchar, volverá a falsear otro para subirle la medicación a la mujer. “Haz lo que tengas que hacer”, le ha pedido.

El plan de Uriarte es claro: quiere que Carmen pierda la cordura con las pastillas hasta que quede completamente loca.

Pero la mujer es más inteligente de lo que el empresario cree. Carmen no se las está tomando y, además, Fausto ha avivado sus esperanzas.

Esto es la guerra en ‘Amar es para siempre’. Con Fran y Fausto a su lado, Carmen siente que muy pronto podrá salir del lugar y, por fin, Uriarte recibirá su merecido.

De momento, Raúl no se ha atrevido a visitarla y tampoco sabe que su padre intentó envenenarla. A pesar de todos los intentos de Fran para abrirle los ojos a su primo, Raúl está completamente ciego. Ya lo dice el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Fausto ha prometido a Carmen poner a Uriarte en su sitio. Solo necesita un poco de tiempo para que su plan de los frutos esperados. Ahora todo puede cambiar…