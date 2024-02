¡Triunfa el amor! Benigna y Peñalara dejan sus discusiones atrás con un apasionado beso

A pesar de ser socios, Benigna y Peñalara no han dejado su costumbre de discutir. Sin embargo, disfrutan mucho los momentos en los que no lo hacen. Preparar una jugarreta contra el otro supermercado les ha unido mucho y les ha permitido disfrutar juntos sin peleas.

La nostalgia ha invadido a Benigna cuando se ha acordado de Visi. “A veces me siento un poco sola” ha confesado, puesto que echa mucho de menos tanto a su amiga como a su hijo y nieto.

Benigna pensaba que Peñalara iba a aprovechar su vulnerabilidad para reírse de ella, pero el hombre le ha sorprendido una vez más: ha encendido el hilo musical, ha puesto un pasodoble y le ha invitado a un baile.

Para alegría de Peñalara, Benigna ha aceptado el nombre del negocio, pero no va a permitir que se cambie el color a azul: “Este supermercado siempre ha sido y siempre será rojo”. Mauricio podría haber aprovechado para comenzar una nueva discusión, pero solo quería disfrutar del baile con la mujer a la que ama.

“Benigna Castro, te odio como no he odiado nunca a ninguna”, ha dicho declarándole su amor a la mejor amiga de Manolita. Estas palabras no han sorprendido a Benigna, pero no por ello le ha hecho menos ilusión. Justo después de devolverle la declaración, se han fundido en un beso apasionado dejando claro los sentimientos que mantienen el uno por el otro.