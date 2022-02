La tajante respuesta de Penélope a Helena: “Espero que no vuelvas a meterte en mi vida”

Después de que Helena, la nueva camarera del King´s, se tomase la libertad de presentarse en la casa de Penélope para interceder por Ismael, la relación entre ambas ha ido a peor.

La joven, que piensa que Blanco es buena persona, le ha explicado a la profesora que solo quería ayudar porque le tiene aprecio a su jefe, pero esto solo ha aumentado el malestar entre Penélope e Ismael.

Por su parte, Penélope ha puesto en su lugar a la camarera y le ha pedido un favor: “Si me ves por la calle o en el King’s, no vuelvas a dirigirte a mí porque no somos amigas ni lo vamos a ser nunca”.