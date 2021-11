Sonia recibe a un particular cliente, dispuesto a conquistarla: “Quiero una cita con usted”

Un nuevo cliente llega a la agencia ‘Flechazos’ con las ideas bastante claras. Sonia comienza a hacerle un examen de personalidad para tratar de encontrar a alguien que encaje con sus gustos. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre ¡comienza a describirla a ella!

En un primer momento, Sonia no se creía lo que escuchaba. Pero él, siguió decidido: “La he visto a usted y ya no quiero buscar nada más”.

No obstante, como en todos los temas que tienen que ver con ella misma y el amor, Sonia se muestra reacia a cualquier proposición de cita. Y le deja claro que con ella no va a conseguir nada.

El hombre, resignado, se marcha pero…le deja su teléfono a Sonia antes de irse…

¿Se atreverá la directora de ‘Flechazos’ a darse una oportunidad en el amor? ¿Tendrá una cita con él? ¿Tiene algo que ver Medina con su decisión?