La operación de Eduardo se ha puesto en marcha, pero Socorro no puede estar cerca de él en este delicado momento. Con la llegada de Miriam a Madrid, Eduardo le ha pedido que mantengan un poco las distancias, sacando los peores miedos de Socorro.

Lo único que puede hacer es esperar en casa, lejos de Eduardo, porque no puede acudir al hospital al no ser familiar directo, y porque también está su mujer con él. Socorro está muy preocupada, no recibe noticias y la espera le está matando.

Se ha apoyado en Benigna, que le asegura que todo va a salir bien, y justo ha llegado Abel a casa para transmitirle las noticias: la operación ha ido muy bien, y en un par de días le podrían dar el alta si todo marcha según lo previsto.

