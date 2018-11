MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1474

Silvia quiere demostrar a Ignacio y Justo que es capaz de hacer bien el trabajo y se implica al máximo. Decide visitar personalmente a todos los clientes que no están al corriente de pago. Para sorpresa de Justo, consigue el dinero de todos. Lo que no le ha contado es que resultó difícil conseguir el dinero que debía la revista. Se excusaban diciendo que ese no era el trato que habían hecho con ellos, "Ignacio lo hizo en calidad de amigo".