El sacrificio de Coral: antepone su amistad con Paloma a sus sentimientos por Fran

Tras la fuerte discusión que tuvieron las dos amigas, Coral siente que le debe una disculpa y una explicación a Paloma.

Paloma le reprocha a Coral que se haya acostumbrado a que siempre esté disponible para su amiga, mientras la prometida de Raúl tiene otras prioridades. Pero Coral se retracta: “Esa no es mi intención, jamás me he creído superior a ti”.

Nadie conoce mejor a Coral que Paloma, por lo que Lozano le insiste en que ella es quién es y ha llegado hasta donde está gracias a la bondad de la propia Paloma y el cariño de sus padres. Para la prometida de Raúl, Paloma y sus padres han sido su apoyo durante toda su vida.

Cuando reina la paz entre ambas amigas, Paloma le revela a Coral lo mucho que le gusta Fran, sin embargo, piensa que él nunca se fijaría en ella. Coral decide entonces enterrar sus sentimientos hacia el creativo y ayudar a su amiga a conquistarle. Paloma tiene mucha falta de autoestima, no cree en sí misma… así que Coral le anima diciéndole: “¿Crees que Fran tiene alguna posibilidad de que tú te fijes en él?”

Paloma se sonroja y sonríe feliz. “Nunca renuncies a nada sin haberlo intentado” le aconseja su amiga. A pesar de estar muy feliz en ayudar a Paloma, ¿podrá esconder Coral sus sentimientos por Fran?