Román busca a Lola tras descubrir toda la verdad: “No puedo permitir que pierdas tu trabajo”

Román quiere que Lola vuelva a su trabajo y, después de que Malena le contara toda la verdad, no ha tardado en presentarse en la casa de los Gómez para hablar con Lola.

Pidiéndole una explicación sobre por qué ha decidido cubrir a Malena y perder su puesto de trabajo, Román le ha pedido que rectifique y hable con Victoria.

Además, el contable le ha asegurado a la modista que no hará nada que pueda hacerle sentir mal. “El otro día me dijiste que dejase de jugar con fuego y no voy a hacer nada desleal hacia Alicia, si eso es lo que te preocupa”, le ha dicho.

Pero Lola no ha sabido qué responderle. Debe pensar si quiere volver o no. Ahora que sus padres conocen su mayor secreto, la joven no puede dar pasos en falso. Su objetivo es recuperar a su hija.