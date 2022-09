Rocío, dispuesta a pasar página y encontrar el verdadero amor: “Ahí fuera hay alguien para mí”

Rocío está atravesando un doloroso momento tras enterarse de que su prometido le ha sido infiel con otra mujer. Pese a que Restituto le ha pedido otra oportunidad, la farmacéutica se ha valido de su amor propio para acabar definitivamente con él.

El problema es que los regalos de la boda no paran de llegar a la ‘Farmacia Guerrero’ y, además, la joven ha recibido varias llamadas de sus seres queridos, como la de su hermana Úrsula, diciéndole que perdone la infidelidad de su prometido.

“Ya me han llamado varios para decirme que no sea orgullosa, pero es que no es orgullo, es lógica”, ha defendido Rocío frente a doña Paz. Parece que todo el mundo piensa que la joven farmacéutica se tendría que conformar con que Restituto se haya fijado en ella.

Pero Rocío tiene muy claro que vale mucho y está dispuesta a buscar a otra persona con la que compartir su vida, que la respete y la valore, y como dice ella: “Que sepa ver el licorcito que hay dentro de este bombón”.