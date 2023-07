Rocío, desconcertada con el futuro nombre de su sobrino: “Me sorprende por ti, Hugo”

La relación entre Rocío y Hugo ya no es la misma. A pesar de que los sentimientos no han desaparecido, el farmacéutico va a tener un hijo con Úrsula y ella no quiere interponerse.

Además, tras descubrir que el bebé será un niño, la pareja ya ha pensado el nombre que le van a poner y van directos a contárselo a Rocío. “Vamos a llamarle Martín”, le anuncian. El nombre es un homenaje al abuelo de las chicas y además… ¡es el nombre que Rocío le quería poner a su primer hijo!

La pareja se le ha adelantado y la noticia le pilla por sorpresa. Rocío intenta entender cómo Hugo ha accedido a ponerle ese nombre al niño sabiendo por lo que han pasado, pero su relación parece que ya no tiene vuelta atrás. “Creo que ya es momento de pasar página”, le dice Hugo. ¿Podrán dejar de lado lo que sienten definitivamente?