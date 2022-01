Raúl, impactado, recibe una carta póstuma de su padre como regalo de bodas

En los planes de Don Germán no estaba la posibilidad de no sorprender una vez más a su hijo Raúl. Después de que éste se enterara de que su padre no lo había elegido a él para dirigir Garlo, sino a su primo Fran, Raúl se sentía vilmente traicionado.

Para él, darse cuenta de que su padre lo había apartado de la empresa, había sido un duro golpe que asumir.

Sin embargo, las cosas nunca son lo que parecen, y Don Germán tenía un as guardado bajo la manga. Antes de morir, el fundador de Garlo preparó bien todo, y dejó a Raúl, como parte de su regalo de bodas con Coral, la Finca de Buitrago, el lugar con los mejores recuerdos de la vida de la familia.

Se lo ha hecho saber a través de una carta póstuma, que ha dejado a Raúl totalmente descolocado. Tras perder la dirección de Garlo, aparece esta donación de su padre, el regalo de su finca más preciada para que él empiece una nueva vida junto a Coral, su prometida del momento.

¿Cómo reaccionará Raúl?