AVANCE CAPÍTULO 1594

Ascensión sigue buscando la manera de que su hijo Gabriel no termine entre rejas y ella no esté en peligro por encubrir el asesinato de Covadonga. La madre de los de la Vega se acerca a Ana para rogarle que convenza a Carlos para que la cinta no salga a la luz. A cambio, ella le promete que Gabriel desaparecerá de sus vidas para siempre.