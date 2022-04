El plantón de Quintero a Beni y Visi abre una brecha con los Gómez: ¡Están al límite!

Marcelino y Pelayo convencieron a Quintero para que cediera a charlar con Visi y Beni en una merienda en el Asturiano, pero las cosas no han salido bien.

Las socias de Benivisión estaban muy entusiasmadas con la idea. De hecho, pensaban que este acercamiento acabaría en una bonita reconciliación y, por fin, volverían a casa de Quintero, pero el abogado no ha aparecido.

¿Qué le ha pasado? No es habitual que Quintero no acuda a alguna cita, pero Visi y Beni creen firmemente que se ha arrepentido y no las perdonará…¿Están en lo cierto?

Ahora, Visi y Beni han comprendido que molestan en casa de los Gómez, a pesar del cariño y de la paciencia de Manolita. Por ello, han tomado la decisión de ponerse a buscar pisos en los anuncios del periódico. ¡Están decididas a marcharse!

