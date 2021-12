Penélope, incapaz de dejarse llevar por la pasión con su marido

Santiago tiene muchas ganas de ser padre. Sin embargo, Penélope ahora mismo no está segura de querer dar ese paso. Ismael no ha terminado de irse de su cabeza, y no quiere tomar una decisión tan importante sin estar todavía segura…

Sin embargo, tras ver la ilusión que le hacía a su marido. Penélope intentó esforzarse por complacerle y le hizo un especial regalo de Navidad: le trajo un catálogo de coches familiares. Este hecho animó a la pareja, que se propuso centrarse en comenzar un nuevo futuro juntos para formar una familia, como siempre habían querido.

Pero cuando llegó el momento conyugal, Penélope estaba incómoda. No le salió esa pasión que ha tenido otras veces… Y Santiago lo notó…

¿A qué se debe la falta de ganas de la profesora?