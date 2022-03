Paloma se rompe con Manolita: “Estoy enamorada de Fran”

Tras la noche de pasión que vivieron Fran y Paloma, el creativo le ha pedido a su amiga olvidar lo que ocurrió ya que lo considera “un desliz, sin importancia”.

Aparentemente, Paloma se ha hecho la fuerte y le ha confirmado que esa decisión era lo mejor para que no afectara a su amistad, pero está completamente destrozada.

La joven tiene sentimientos muy fuertes por Fran y éste por Coral. Tras el rechazo de Coral, y después de unas cuantas copas, se dejaron llevar y una cosa llevó a la otra.

Para Paloma esto no es nada fácil y, ahora, nota al creativo un poco distante con ella. La joven no es capaz de confesarle a su amiga qué ha pasado entre ambos ya que se siente muy mal por haberse enamorado de él.

Así se lo ha expresado a Manolita. “Me siento la segundona. Siempre me hago ilusiones y, al final, no consigo nada. No aprendo”, ha lamentado.

Por su parte, Manolita, desde su experiencia, ha calmado su dolor: “Nadie elige de quién se enamora, lo que pasa es que el amor es muy complicado”.

Manolita intuía que está enamorada de Fran y Paloma se lo ha confirmado. “En lo último que pensé fue en Coral. Me gustaría desaparecer”, le ha confesado.

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!