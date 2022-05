Paloma decide poner fin a su relación con Fran: “No perdamos más el tiempo”

“He soñado con que estuviéramos juntos desde el primer día que te vi en Garlo, pero esto no tiene nada que ver con la realidad”. Con estas palabras le ha expresado Paloma a Fran sus sentimientos.

Para la joven no es nada fácil poner punto y final a su relación con Fran, pero las cosas no han salido como esperaba.

El creativo no se ha implicado en su relación y Paloma se ha cansado. “Estoy harta de mendigar tu atención, siempre estás en otra cosa. Yo nunca he sido una pareja para ti y eso es lo que más me duele. No tendrías que haberme dado falsas esperanzas”, le ha reprochado.

Ahora, Fran está centrado en buscar una solución para que Garlo no quede en manos de Uriarte y Paloma se siente sola.

La pareja tenía una cita en un restaurante, pero el creativo se olvidó y esto ha sido, sin duda, la gota que ha colmado el vaso para hacer reaccionar a Paloma.

¿Se habría olvidado de ella si su cita hubiera sido Coral? La joven tiene clara la respuesta: no está enamorado y, por tanto, no hay futuro.

A pesar de que el creativo le ha pedido una segunda oportunidad, la joven tiene claro que es mejor cortar de raíz. ¿Ha sido un error la relación entre Fran y Paloma?

Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde…¿Tendrá que perderla para que reaccione?