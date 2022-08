“Nada es para siempre”: una inolvidable lección de vida para Coral y Raúl

Coral y Raúl han decidido dejar de evitarse y afrontar la realidad, aunque no sea nada fácil.

Lo cierto es que la última charla del todavía matrimonio puso las cartas sobre la mesa. Raúl ha aceptado que su historia de amor con Coral es parte del pasado porque no se puede retener a quien quiere ser libre ni tampoco mendigar amor.

Pero el amor también es aceptar que el amor de tu vida encuentre al suyo y desear que sea feliz. Ahora que sus destinos se han separado para siempre, el empresario espera que Coral pueda algún día aceptar su amistad.

Hablando de la situación de Garlo, ambos han llegado a la misma conclusión: todo principio encuentra su final.

A veces, ese final no es el esperado o soñado, pero sí el necesario para que todo siga su curso. “Siempre me he imaginado que envejecería a tu lado y también que seguiría en Garlo y ahora sé que nada es para siempre”, ha confesado Coral.

En el corazón no se manda, todo es cuestión de conexión y Coral quiere luchar por el amor de Fran, el que siempre ha sido su gran amor.

Eso sí, las cosas no son nada fáciles. De momento, el creativo sigue con Paloma y parece que la relación va viento en popa. ¿Podrán superar la prueba más difícil de sus vidas o resurgirá el amor entre Fran y Coral como el ave Fénix?