Medina se rompe al escuchar una conversación privada de Sonia con Cristina

Medina está convencido de que su historia de amor con Sonia nunca va a darse y, harto de tantos desplantes, ha tomado una decisión que, de momento, parece irrevocable: salir de su vida para siempre.

En los sentimientos nadie manda y Medina está pasándolo muy mal. El joven está enamorado de su jefa, pero ella cree que no son compatibles.

Lo cierto es que el método Cupido 3.000 lo ha cambiado todo entre ellos. ¿De verdad no harían buena pareja? Sonia no quiere ver la realidad y, ahora, tendrá que comprobar si es verdad que la ausencia hace olvido o no.

Quintero, por su parte, ha aconsejado a Medina para que no se rinda y siga luchando por Sonia, pero todas las esperanzas están rotas.

Entrando a la agencia, Medina ha escuchado una conversación privada entre Sonia y Cristina. La psicóloga le estaba contando a la abogada que en su diario no había tenido la necesidad de escribir sobre él y está segura de que no está enamorada.

Escuchar estas palabras le ha roto el corazón. ¿Estamos ante el final de la que pudo haber sido una gran historia de amor?