MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1480

Ignacio decidió apoyar a María, pero cuando Marcelino se entera, no duda en visitarle para aclarar las cosas e intentar hacerle ver que no es una buena opción. Le desvela que la escena que pretende protagonizar María no es romántica, sino erótica y que tendrá que desnudarse completamente. Además, la película se proyectará en muchos sitios y todos los vecinos podrán ver a su mujer desnuda. Ignacio no conocía todos los detalles y cuando Marcelino le cuenta todo, duda de haber tomado la mejor decisión.