Manolita no se achanta ante Elena y promete demostrar la inocencia de Lola: "No va a salirse con la suya"

Tras conocer la sentencia de Lola, Manolita está muy enfadada. La situación es demasiada injusta y, después de todo lo que ha hecho Elena a su hija, no va a permitir que se salga con la suya. Decidida a plantarle cara, ha ido al taller a decirle que este no es el final. “He venido a informarle de que no vamos a parar hasta demostrar la inocencia de mi hija”, le ha dicho mirándola a los ojos.

Sin embargo, la matriarca de los Quevedo no se ha quedado callada. “No somos tan distintas”, le ha respondido riéndose de ella. Pero Manolita ha ido más allá y le ha reprochado ser una mala madre por no pensar ni un segundo en Malena y por continuar con la misma mentira desde que la separó de Lola.

Estas palabras han desatado la ira de Elena. “Una madre que la abandonó y renunció a ella”, le ha soltado para hacerles más daño. Tal y como le ha dicho, Manolita va a defender a su hija hasta el final y, por supuesto, no se ha achantado ante los gritos de la madre de Román, dejándole claro que la realidad es que a Lola le arrebataron a su niña.

Manolita, con la fuerza del instinto maternal, ha destapado el verdadero miedo de Elena: que Malena se entere de la verdad y la abandone para irse con Lola y el resto de la familia. “Haga lo que haga no va a poder impedir que esa niña vuelva al lado de su madre”, le ha dicho segura de que esas palabras se cumplirán.