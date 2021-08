Maica se replantea su vida tras el rapapolvo de Pelayo

Maica se encuentra abatida y más vulnerable que nunca. Se ha llevado una decepción tremenda al descubrir que Sergio le había confesado a Gorka su boda y su embarazo a pesar de haberle pedido que quería ser ella quién le diera la noticia a Etura.

Maica siente como el camino de su vida está en manos de Sergio y no sabe cómo hacer para cambiarlo porque vive en un conflicto interior terrible. Sergio le cuida y ha aceptado cuidar al hijo que espera de Gorka como si fuese el suyo propio, sin embargo está decidiéndolo todo por ambos dos sin tener en cuenta su opinión. Por otro lado, Gorka se va a marchar para siempre y no concibe la idea de no volver a verle nunca más.

Ahogada en sus pensamientos, Maica le pide consejo a Pelayo a quién considera como un padre. Las palabras del fundador de ‘El Asturiano’ se clavan como puñales en la dueña de ‘Laida’ que debe tomar una drástica decisión cuanto antes y coger las riendas de su vida.

¿Cómo actuará Maica tras el consejo de Pelayo?