Luján pone a Carballo entre la espada y la pared: ¿La acabará echando del cuerpo?

Carballo sigue muy preocupada por la desaparición de su padre. Barros está desaparecido desde que se encontró con Micky para tratar de averiguar quién era el policía corrupto. ´

El encuentro con su contacto fue muy productivo porque consiguió identificarlo. Sin embargo, no acabó bien del todo. Un tiroteo les sorprendió, Barros fue disparado y desde entonces no se sabe nada de él. El inspector pudo identificar a Luján, pero nadie más estaba al tanto de lo que ocurrió.

María se desahogó con Quintero y le contó cuáles eran sus planes: no estaba dispuesta a que un hombre bueno fuese acusado de algo tan grave.

Ella sabía que había pruebas de su inocencia, pero no había podido acceder a ellas. Por eso, estaba decidida a conseguirlas, aunque fuese de una manera poco ética.

Carballo se ha visto con Luján en el King’s. El comisario tiene algo muy importante que decirle… ¡Sabe que María se ha colado en su despacho y ha robado el informe! La joven ha intentado defenderse y ha negado que haya sido capaz de algo así.

Luján está muy nervioso y dispuesto a lo que sea si Carballo no le devuelve el informe. El comisario le ha contado que la han seguido y han visto cómo entraba en el despacho, así que no tiene escapatoria…

Los del cuerpo quieren echarla, y Luján ya no va a frenarlo. “Esta vez has ido demasiado lejos”, le ha dicho.

Eso sí, Luján le ha dado una opción para que no se vaya del cuerpo de una forma tan indigna: que dimita. Así podría irse sin ningún cargo ni repercusión… Carballo no está muy segura de ello, no puede pensar en algo así mientras no sabe qué ocurrirá con su padre. ¿Qué ocurrirá finalmente?