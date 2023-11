Lola confía a Claudia su mayor secreto: “Malena es mi hija”

El enfrentamiento con Victoria en el hospital ha provocado que Lola no pueda ir a visitar a Malena. Claudia se ha convertido en su única fuente de información sobre la pequeña, que ya está fuera de peligro.

“Creo que están siendo especialmente crueles contigo”, le ha dicho Claudia, que no entiende que los Quevedo no le dejen acercarse a Malena. La joven, que le ha propuesto encontrar un trabajo mejor que el de Confecciones para restregárselo, se ha sorprendido al descubrir que Lola ya tenía una oferta. “Lo he rechazado”, ha confesado la hija de los Gómez.

A pesar de que era una buena oportunidad, la idea de volver a Barcelona no le convence. Claudia, muy extrañada, le ha pedido que le explique por qué y Lola ha terminado confesando el verdadero motivo que le mantiene unida a la Plaza de los Frutos.

“Malena es mi hija”, ha desvelado. Lola por fin le ha contado a su amiga toda la verdad sobre ella y sobre el pasado que durante tanto tiempo ha ocultado. ¿Cómo reaccionará Claudia ante la noticia?