Lola y Claudia, una charla confidente entre amigas: “Ojalá las cosas fueran diferentes”

"Me paso el día de profesora, no puedo más". Claudia ha compartido con Lola el agobio que siente en su trabajo. Desde que Lola no trabaja en Confecciones Quevedo, las cosas se han complicado y en el taller hay más trabajo que nunca.

Hablando de amor, la modista ha confesado que la última vez que habló con Chimo sintió que habían recuperado la buena sintonía: "Era como antes: simpático y cariñoso. Lo echo tanto de menos que me duele demasiado".

Lo cierto es que Lola entiende muy bien a Claudia porque a ella le ocurre lo mismo con Román: "Ojalá las cosas fueran diferentes. No he dejado de pensar en él".

Para animar a su amiga, Lola se ha ofrecido a ayudarle con algunos encargos y, así, recordarle que no está sola. Aunque ya no trabajen juntas, ambas saben que su vínculo es especial y que estarán ahí la una para la otra.