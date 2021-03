La templanza de Manolita asusta a Beltrán: “A partir de ahora usted tampoco podrá dormir”

Manolita está en libertad gracias a que Beltrán ha cambiado su declaración sobre los hechos apoyando la versión de su hijo Tito antes de morir: el disparo fue un accidente y Martín-Cuesta no lo presenció.

Manolita siente alivio porque por fin podrá estar con su familia pero su calvario y su lucha no termina aquí. Sanabria no parará hasta ver a Beltrán cumpliendo condena como el único asesino de su hija Marisol. Esta es la única forma con la que podrá vivir en paz, tranquila y sabiendo que ha hecho justicia.

"Voy a ir a por usted, esta guerra no ha acabado"

Manuela no espera más y, tras conseguir la libertad, se presenta en el despacho de Beltrán para enfrentarse a la verdad "por dura que sea".

La actitud y las palabras de Manuela descolocan al coronel: "Voy a ir a por usted, esta guerra no ha acabado"

A Manolita no le tiembla para desafiar y amenazar a Beltrán, ella no ha logrado dormir desde que murió su hija Marisol y, a partir de ahora, él tampoco podrá descansar tranquilo porque se encargará ella personalmente de que así sea hasta que no se haga justicia.

