Iván se revela ante las amenazas de Crespo: “Si me deja caer lo contaré todo”

Iván le propuso a Sofía marcharse a vivir a París después de que Crespo le pidiese que abandonase el país. Sin embargo, la bailarina se lo pensó bien y rechazó la oferta de su novio y éste, que no puede vivir sin ella, le dijo que se quedaría a su lado.

Crespo ha visitado a Iván para despedirse y él ha tenido que contarle que ha tomado la decisión de no marcharse. “Tú no puedes darte el lujo de elegir”, le recuerda su socio. Crespo cree que la coartada de Iván no vale nada y en cualquier momento podría estar en peligro.

Iván está convencido de que tiene todo bien atado y de que no hay más pistas. “Aunque estés enamorado tienes que actuar con la cabeza fría o no me quedará otra que dejarte caer”, le advierte Crespo.

“Si me deja caer lo contaré todo”, le responde Iván. ¡Él novio de Sofía no piensa echarse atrás con sus amenazas! ¿Acabarán cayendo los dos por su propio peso?