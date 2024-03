Ignacio y María, ¿dispuestos a quedarse en la Plaza de los Frutos?: la conversación que podría cambiar sus vidas

La conversación sobre Marcelino que tuvo el otro día con su tío no sale de la cabeza de Nacho. No puede dejar de pensar en sus palabras y, por lo tanto, no escucha ni una de todas las cosas que le cuenta María.

María, que se ha dado cuenta de lo ausente que está su marido, se ha preocupado por él. Nacho necesita una segunda opinión y le ha preguntado qué piensa de las palabras de Quintero. La mujer está convencida de que eran por Marcelino, pero él no está de acuerdo: “Creo que lo decía por mí”.

Nacho se siente muy culpable por su marcha a Boston, siente que ha abandonado a Justo y que, si no se hubiera ido, todas las cosas malas que le han pasado no hubieran ocurrido. María, en cambio, ha querido darle la vuelta. “Yo lo veo estupendamente”, ha dicho acordándose de Cristina, Silvia y el hijo que espera el abogado.

A María no se le escapa ni una y se ha dado cuenta de lo que le pasa a Nacho: “¿Tú no te arrepientes de haber dejado Madrid?”. El hombre se ha sentido atacado y lo ha negado en rotundo. Solo ha sabido responder devolviéndole la pelota a María, acusándola a ella de ese remordimiento.

“Hemos hecho nuestra vida en Madrid”, ha contestado María con convencimiento. La joven sigue esperando su oportunidad y, aunque sigue teniendo fuerzas para conseguirlo, a Nacho se le han acabado. La mujer ha dejado a su marido reflexionando en casa, con la esperanza de que vea la luz y se de cuenta de lo que en verdad le pasa.