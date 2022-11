Hugo descubre la mentira de Rocío: “Me has tomado el pelo como si fuera tonto”

Con su mejor intención, Rocío le ha regalado un bonito peluche de ratón a Hugo, con el fin de animarlo a conciliar mejor el sueño y llenarlo de ilusión.

Lo cierto es que este gesto ha sido muy bonito y ha emocionado al exfutbolista al creer que era un regalo del padre de Rocío, que conservaba con mucho cariño.

Pero todo se ha torcido cuando Hugo ha ido de compras y ha encontrado ese peluche en todas las jugueterías.

Al comprar varios ejemplares, el exfutbolista le ha reprochado la mentira a su compañera de trabajo. “Puede que, a veces, parezca que soy un niño, pero no lo soy. No me trates como tal”, ha dicho.

Muy avergonzada, Rocío le ha pedido disculpas al joven y le ha asegurado que su única intención era ayudarlo.