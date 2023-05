Hugo cierra su herida con Amanda: “Te perdono y no te guardo rencor”

Hugo ha tardado mucho en superar que Amanda, su exnovia, lo dejó por su mejor amigo.

Ahora, el corazón de Hugo está ocupado por Rocío y no se imagina su vida sin ella.

Pero, para terminar de cerrar su historia con Amanda, el farmacéutico necesitaba saber los motivos que le llevaron a la ruptura.

Tal y como le ha dicho, Amanda no es feliz con su matrimonio. Su marido le ha sido muchas veces infiel y lamenta no haber apostado por Hugo.

Por eso, le ha pedido una segunda oportunidad de nuevo, pero Hugo sabe que eso ya no puede ser. Ya no son las mismas personas que hace años. “Te perdono y no te guardo rencor”, le ha dicho.