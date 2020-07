Guillermo, traicionado, a las puertas de dar fin a su relación con Cristina

Guillermo y Cristina se encuentran por primera vez después de que él haya descubierto que él no es el padre del niño que ella espera. Cristina, sin palabras, intenta resguardarse en la excusa de que no encontraba el momento para decírselo y que no era fácil para ella confesarle que está embarazada de Lenin, el mejor amigo de los dos.

Mientras tanto, Guillermo le achaca que quería ser el mejor padre del mundo y que apostaba por ella y por el bebé. Pero, tras conocer la verdad, lo tiene claro: su relación con Cristina ha sido un error.

Adelántate a la emisión de los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM.