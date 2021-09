Guillermo echa a Cristina de su vida tras descubrir su mentira: “Me has hecho daño”

Cristina vivía angustiada por no poder ayudar a Guillermo, ni tan siquiera estar a su lado. Y es que, tras la pérdida de memoria del abogado, Inés se encargaba de él día y noche. La propia gerente del King’s le negaba a Cristina ver a su amigo porque aún estaba en shock y no quería reencontrarse con nadie de su pasado.

Pero el destino ayudaba a Martínez que se encontraba a Guillermo por una calle de Madrid. La abogada no pudo retener sus ganas y se presentaba a su amigo bajo una identidad falsa.

Guillermo vio en ‘Carolina’ una perfecta vía de escape al terror que le producía tener que verse obligado a recordar su pasado. Ambos tuvieron citas maravillosas pero Cristina fue descubierta por Inés. La abogada sentía la presión de Quintero y de la gerente del King’s para contarle la verdad a Guillermo.

Pero Cristina llegó tarde a su propósito, Guillermo había encontrado una foto del antiguo bufete y descubría que ya conocía a Carolina de antes. Cristina se derrumba y le confiesa el motivo por el que le ha engañado tratando de hacerle ver que el pasado no es tan terrible como él se imagina: “En esta foto hay personas a las que querías muchísimo”

Galán estalla ante la intención de Cristina de recordar a las personas que han sido importantes en su vida: “Solo me faltaba eso, tener que estudiarme mi anterior vida, no quiero y no me interesa”

Guillermo, tremendamente herido echa a Cristina de su despacho, ¿y de su vida?

