MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1478

Tras el despido de Jesús, Natalia y Gabriel mantuvieron una conversación en la que el director no se comportó de la manera más adecuada. Se ha dado cuenta de ello y ha decidido pedir disculpas a Natalia. "Es la primera vez que en un aniversario de la muerte de Cova no me hundo y eso es gracias a ti", le confiesa. Gabriel está muy agradecido con ella por haberle ayudado a superar los malos momentos.