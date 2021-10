El extraño reencuentro de Penélope e Ismael: de la ilusión al miedo

Ismael acabó en prisión por un malentendido. Blanco, con la ayuda de Marcelino, urdió un plan para salvar a ‘El Asturiano’ del claro objetivo de Mauricio: convertir el bar en un centro de contrabando de droga.

La jugada no salió como esperaba e Ismael fue detenido para tremenda preocupación de Penélope.

El expresidiario y la profesora se han hecho inseparables en apenas semanas desde que se conocieron por casualidad en un área de descanso. Desde entonces, ambos han vivido muchas situaciones bonitas, tensas y difíciles que han superado con mucha complicidad.

Una bonita relación que se ha forjado en ausencia de Santiago, el marido de Penélope que acaba de volver al barrio. La llegada de Santiago ha provocado que Penélope se replantee su vida y sus sentimientos hacia Blanco que salía de prisión gracias a una carta que había recibido de Penélope pidiéndole que declarase contra Mauricio aunque hubiesen sido amigos en el pasado.

Ismael sale en libertad y lo primero que hace es visitar a Penélope, pero ella ya no parece ser la misma. La llegada de Santiago ha provocado el distanciamiento entre Ismael y Penélope que no saben cómo gestionar su relación para no dar lugar a malentendidos.

¿Volverán a ser los de antes?, ¿se replanteará Valdivia su matrimonio con Santiago?