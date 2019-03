CAPÍTULO 1.258

La cena de Nochebuena entre los Ortega-Azevedo no termina como esperaban. Ernesto no puede aguantar más y confiesa ante Matilde y Azevedo que está al tanto de su romance. El director del semanario no puede soportar la presencia de ambos y decide tirarlos de casa. ¿Será el fin del matrimonio?