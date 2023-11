Encuentro sorpresa en el King’s: Claudia, ¿dispuesta a darle otra oportunidad a Chimo?

La relación de Chimo y Claudia terminó de la peor forma posible. El carácter del joven se volvió más agrio que de costumbre y salpicó a Claudia, que no entendía su cambio de actitud. Tras liarse con Alicia y enfrentarse a los Quevedo, Chimo rompió con todo, incluida su novia.

Sin embargo, un encuentro fortuito en el King’s ha reavivado los recuerdos y ambos se han puesto al día después de mucho tiempo sin hablar. Claudia, desconcertada por el repentino interés de Chimo, le ha preguntado por Alicia. “Ya no hay nada entre nosotros”, ha asegurado el joven.

El tiempo le ha permitido a Chimo reconocer los errores que cometió y reflexionar sobre quién quiere ser de verdad. “A veces necesitamos tomar distancia para entender mejor las cosas”, ha advertido, dispuesto a demostrarle que ha cambiado.

El recuerdo de Claudia ha perseguido al joven hasta darse cuenta de que no quiere perderla y le ha pedido una nueva oportunidad. Aunque el cambio de Chimo parece sincero, Claudia no quiere volver a sufrir y necesita tiempo. “Tienes que recuperar mi confianza de nuevo y no será fácil”, le ha dicho, emocionada. ¿Conseguirá Chimo reconquistar a Claudia?