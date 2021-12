La emotiva despedida de Guillermo e Inés: “No voy a olvidarte nunca”

Inés tenía pensado irse a Alemania sin despedirse de Guillermo, para alejarse así de todos los recuerdos y sus vivencias juntos. Sin embargo, tras la advertencia de Quintero, la ya exgerente del King´s recapacitó y decidió ver a Galán una última vez.

En su despedida, Inés le agradece a Guillermo que le haya devuelto la ilusión por cosas que ella pensaba que estaban perdidas en su vida. Pero es Galán quien se siente agradecido por todo lo que ella ha hecho por él desde el accidente. “Tú me cuidaste y me has enseñado a andar”, le recuerda Guillermo melancólico.

Entre lágrimas, Inés parte hacia el aeropuerto, un poco más segura de sí misma, y habiéndose despedido de Guillermo… para siempre.