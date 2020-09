Emma se enfrenta duramente a su padre y su tía: “¡Yo quiero decidir mi futuro!”

Emma no soporta la idea que tiene su padre de ella respecto a lo que tiene que hace con su vida. Tras decidir que quiere quedarse en Madrid y ser enfermera, no quiere marcharse de allí, y su padre está tomando alguna decisión que no la parece nada bien.

Para Abel lo mejor es que vuelva a Santander cuanto antes, pero Emma lo tiene claro. ¿Qué ocurrirá al final?