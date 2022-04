Emilio, fuera de sí tras descubrir toda la verdad sobre la relación entre Raúl y Julieta

Raúl y Julieta llevan unos días viéndose. La chispa que surgió en aquel hotel de Buitrago no ha cesado aún, y ahora que ella lo ha dejado con Emilio, ambos están dispuestos a darse una nueva oportunidad. Pero la joven se pregunta... ¿Quién es el hombre que tiene a su lado? ¿Raúl o Javier?

Julieta no está dispuesta a salir con un ocupado hombre de negocios, que esté todo el día apesadumbrado y no sea feliz, y así de claro se lo deja al director de Garlo. Él, por su parte, se compromete a cuidarle y dar tiempo a su relación. Aunque acuerdan ser discretos hasta que él hable con Emilio, no quieren hacerle daño... Pero la pasión les puede, y... ¡Se dan un romántico beso en plena calle!

Sin darse cuenta de que cualquiera podría haberles visto...

Emilio no puede creer lo que han visto sus ojos. En mitad de la calle se encontraban Raúl y Julieta en una actitud más que cariñosa hablando... ¡Y finalmente se han besado! El joven lo vio todo atónito de lo que sucedía en sus narices.

No puede creerlo... Raúl era su mejor amigo y ahora le ha traicionado liándose con el que ha sido su gran amor... Julieta.

Preso de la ira, Emilio decide aparecer en casa de Raúl para reprocharle su engaño. Sin parar de gritar, Raúl no puede hacer nada para calmarle. "Si no fueras mi jefe, te habría partido la cara", sentencia el dependiente de Garlo. Emilio se marcha de la casa expresando su voluntad de no volver a ver a Raúl nunca más. Para él ha sido demasiado la traición de su amigo, no se lo esperaba...

¿Se habrá roto esta bonita amistad para siempre?