Doña Paz no puede más con la situación: ¡Echa a su hijo Hugo de casa!

Discusión tras discusión ha ido empeorado la relación madre-hijo entre doña Paz y Hugo. Desde enterarse que su hijo ha recaído en su adicción a las drogas, hasta echarle de su puesto en la farmacia.

Toda esta situación ha provocado una decisión sin miramientos por parte de doña Paz, ha cambiado la cerradura de casa para que no entre nunca más Hugo en ella. La dueña de la farmacia le ha manifestado que prefiere no verle más que ver cómo arruina su vida.

Sin embargo, al no esperar esto, Hugo también le da ha dado un ultimátum: “Si me voy, no me vas a volver a ver jamás”. Aunque no ha sido lo único que ha echado en cara. También ha sacado el tema de su padre, es decir, el exmarido de doña Paz. Algo que no le ha sentado nada bien a la mujer.