La declaración de amor de Pelayo a Marisa acaba en una propuesta sorprendente: “Estamos en la mejor edad para hacer locuras”

Pelayo y Marisa están más enamorados que nunca. Mientras disfrutan de un paseo por las calles de Madrid, en un momento íntimo, el dueño de El Asturiano no ha podido contener sus sentimientos y se ha declarado una vez más de manera apasionada: "Estoy completamente enamorado de ti hasta las trancas", ha confesado.

A Pelayo cada vez le cuesta más tener que separarse de ella y lleva bastante tiempo dándole vueltas a una idea. Aprovechando el descanso, el padre de Marcelino se ha llenado de valentía y le ha propuesto a Marisa alquilar un pequeño apartamento en la capital para vivir juntos: "Tenemos que aprovechar el tiempo. Estamos en la mejor edad para hacer locuras".

Sin duda, la propuesta ha tomado por sorpresa a Marisa, que no se esperaba tal declaración. Entre la sorpresa y la incertidumbre, la mujer no ha sabido darle una respuesta firme: "No recibo proposiciones así todos los días", le ha dicho.

Ahora, Marisa se enfrenta a una encrucijada ya que su vida y su familia están en Salamanca. Aunque indecisa, ha prometido a Pelayo tomarse un par de días para reflexionar y darle una respuesta clara.