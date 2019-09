MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1690

Amelia estaba convencida de rechazar la oferta de trabajo en París. La joven quería sacrificarse para que Luisita no tuviera que dejar la radio ni separarse de su familia, pero parece que Luisita no lo tenía tan claro. Teme que Madrid no sea suficiente para Amelia y está dispuesta a todo para que su pareja triunfe. ¿Sufrirá la familia de los Gómez otra baja?