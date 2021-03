Manolita ha tomado una importante decisión para mirar hacia el futuro con ganas, necesita retomar su vida y sus ilusiones y, decidida, se presenta en el despacho para hablar con Cristina y proponerle su vuelta inmediata.

Pero el bufete de abogados pasa por un muy mal momento económico y no se podrían permitir el sueldo de Manolita. Ahora tan solo están buscando la manera de no tener que cerrarlo. Sanabria se queda desconcertada con la respuesta de su amiga Cristina porque no estaba al tanto de la complicada situación por la que estaban pasando.

